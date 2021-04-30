Постарела, уже нет былого шарма и искорки в глазах: как выглядит вблизи 43-летняя Оксана Баюл

Фигуристка Оксана Баюл, которая своим прекрасным катанием в 1994 году в норвежском Лиллехамере влюбила в себя весь мир, в Instagram поделилась видеозаписью с катка. На нем она находится со своей дочкой. Как известно, наследница звезды пятилетняя София увлекается, как и мама фигурным катанием.

На кадрах 43-летняя Оксана Баюл показала, как выглядит вблизи. Надо отметить, что от былой красавицы не осталось и следа. Украинская олимпийская чемпионка заметно постарела. Уже нет того шарма, который присутствовал раньше. Пропала искорка в глазах. Впрочем, удивляться этому не стоит. Фигуристка, которая с родными живет в Америке, после завершения карьеры одно время сильно пила. Сейчас, к счастью, она победила зависимость, но здоровье, судя по всему, заметно подорвала.

Напомним, что Оксана Баюл замужем за продюсером Карло Фарино. Именно от него она родила наследницу.

Фигуристка в последнее время часто напомнила о себе. Она негативно отзывалась о заслуженном тренере России Татьяне Тарасовой. Баюл сказала, что наставница любит деньги, а не родину. Также он нее доставалось Этери Тутберидзе. Как считает Баюл, тренер позаимствовала часть программы «Чемпионы на льду» у американских коллег, не спросив разрешения.

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