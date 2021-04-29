«К моему»: Ольга Бузова в кожаном платье в стиле бэби-долл и чулках отправилась на вечеринку

Телеведущая решила весело провести вечер в Санкт-Петербурге. Она даже увиделась с Татьяной Булановой, которая выступила на празднике.

Ольга Бузова не привыкла сидеть на одном месте. Пережив самоизоляцию она не упускает возможности блеснуть на вечеринках и красных дорожках. Тем более, на днях девушка пополнила свой гардероб стильными обновками люксовых брендов. При этом на торжественных событиях в последнее время телеведущая предпочитает появляться в белоснежных платьях, словно невеста. Стоит отметить, что после расставания с Давой о свадьбе она перестала мечтать.

29 апреля Ольга отправилась в Санкт-Петербург. Сначала она устроила сюрприз маме, сводив ее на обед в ресторан, а потом артистка стала собираться на вечеринку. На этот раз девушка выбрала дерзкий образ. Она облачилась в кожаное мини-платье в стиле Барби или, как его еще называют, бэби-долл. Наряд дополнили ботинки Prada на тракторной подошве, а также чулки со стрелками. Позже поверх Бузова надела кожаный жакет с поясом.

«Готова для пати», — заявила она.

«Еду к моему», — интриговала девушка.

Однако с утра она уже поздравила своего PR-агента Антона Богославского. Именно к нему на праздник и отправилась артистка. Именинник закружил ее в танце, когда увидел, как Ольга нарядилась для него. Позже застолье перешло в танцы. Телеведущая вместе с подругой пела «Мало половин» и держала в руках бокал.

«Я выпиваю, ты хотела сказать. Дурында», — заявила звезда.

Кульминацией вечера стало выступление Татьяны Булановой. Она исполнила песню «День рождения». Бузова была рада ее видеть, поэтому кричала и танцевала. Антон заверил, что она попросит автограф у артистки. Танцы продлились до поздней ночи. Телеведущая решила расслабиться и насладиться вечером.

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