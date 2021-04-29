Галантные, импозантные: Петров, Дюжев, Бикович и другие актеры на красной дорожке

В столице завершился 43-й Московский международный кинофестиваль. В этом году он проходил с 22 по 29 апреля. На торжественной красной дорожке в честь церемонии закрытия блистали популярные актрисы и актеры. И если женщины позировали в самых разных, порой необычных, нарядах, то мужчины были в костюмах, галстуках и бабочках. За исключением юмориста Карена Арутюнова.

Появился на красной дорожке Александр Петров, прошагавший в гордом одиночестве, без Стаси Милославской. Порадовали своим появлением Дмитрий Дюжев и Милош Бикович, которые, как и Петров, были без пары.

А вот Артем Ткаченко и пухляш из Little Big прошлись перед камерами в сопровождении прекрасных спутниц.

Добавим, что лучшим фильмом Московского международного кинофесттиваля-2021 стала картина режиссера Андрея Хицуляка #Засранка (Румыния).

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