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Галантные, импозантные: Петров, Дюжев, Бикович и другие актеры на красной дорожке

В Москве прошла церемония закрытия международного кинофестиваля.

Галантные, импозантные: Петров, Дюжев, Бикович и другие актеры на красной дорожке
Александр Петров. Фото: Global Look Press

В столице завершился 43-й Московский международный кинофестиваль. В этом году он проходил с 22 по 29 апреля. На торжественной красной дорожке в честь церемонии закрытия блистали популярные актрисы и актеры. И если женщины позировали в самых разных, порой необычных, нарядах, то мужчины были в костюмах, галстуках и бабочках. За исключением юмориста Карена Арутюнова.

Карен Арутюнов
Карен Арутюнов. Фото: teleprogramma.pro

Появился на красной дорожке Александр Петров, прошагавший в гордом одиночестве, без Стаси Милославской. Порадовали своим появлением Дмитрий Дюжев и Милош Бикович, которые, как и Петров, были без пары.

Александр Петров
Александр Петров. Фото: teleprogramma.pro
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев. Фото: teleprogramma.pro
Милош Бикович
Милон Бикович. Фото: teleprogramma.pro

А вот Артем Ткаченко и пухляш из Little Big прошлись перед камерами в сопровождении прекрасных спутниц.

Артем Ткаченко со спутницей
Артем Ткаченко со спутницей. Фото: teleprogramma.pro
Пухляш из Little Big
Пухляш из Little Big со спутницей. Фото: teleprogramma.pro

Добавим, что лучшим фильмом Московского международного кинофесттиваля-2021 стала картина режиссера Андрея Хицуляка #Засранка (Румыния).

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Тэги

Александр ПетровДмитрий ДюжевМилош БиковичММФКМосковский международный кинофестиваль