Семейная идиллия: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились редкими кадрами

Десять лет назад Кейт Миддлтон вышла замуж за старшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы — Уильяма. В день свадьбы Елизавета II даровала им титул герцогов Кембриджских. За эти годы семья Кейт и Уильяма значительно расширилась. У них родились трое детей — принцу Джорджу этим летом исполнится восемь лет, принцесса Шарлотта отметит свой шестой день рождения в начале мая, а принц Луи праздновал трехлетие несколько дней назад. В своем Instagram Кембриджские поделились редкими семейными кадрами.

«Спасибо всем за теплые пожелания в годовщину нашей семейной жизни. Мы очень благодарны за поддержку, которую получаем от вас. Ваши Уильям и Кейт», — гласит сообщение.

Напомним, Кейт и Уильям познакомились в университете и почти сразу начали встречаться. В ноябре 2010 года принц сделал Миддлтон предложение, подарив кольцо с сапфиром своей мамы. За свадьбой, которая состоялась 29 апреля 2011 года, в прямом эфире наблюдали более двух миллиардов жителей земли.

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