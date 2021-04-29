Иван Ургант опубликовал редкое фото младшей дочери

29 апреля популярный телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram фотографию своей младшей дочери Валерии. На снимке 5-летняя девочка запечатлена в больших наушниках и с довольным выражением лица. Она даже высунула язык от того, как ей нравится поставленная папой музыка.

«Гришу слушает», — подписал фото Иван, намекая на свое музыкальное альтер-это Гришу Урганта.

Стоит отметить, что 43-летний ведущий отнюдь не балует своих поклонников фотографиями жены и детей. Подписчики в комментариях восхищаются тем, как маленькая Лера похожа на отца.

«Копия папы!», «Красотка. У Ивана Андреевича очень красивые дочери», «Какая сладкая», «Маленькая копия», «Какая славная девчонка» — такие реакции оставили поклонники Урганта.

Напомним, что Иван женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, у них также есть старшая дочь Нина, которой в мае исполнится 13 лет. Также у супруги шоумена имеются дети от первого брака Нико и Эрика. Последняя учится в Америке и нередко дает поводы для российской прессы.

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