Роковая красотка: Барановская в комбинезоне-бюстье с пикантным декольте снялась в фотосессии

Телеведущая в чувственном образе позировала для фото. Она продемонстрировала свою элегантность.

Юлия Барановская ведет несколько передач на телевидении и регулярно посещает светские рауты. Слава к ней пришла после расставания с Андреем Аршавиным. Девушка осталась одна с тремя детьми, но это не помешало ей построить карьеру. В свои 35 лет она все еще мечтает сыграть свадьбу. Однако о личной жизни многодетная мама рассказывает редко.

Последний роман оказался неудачным. Но экс-избранницу футболиста всегда наряжается и старается выглядеть стильно, поэтому поклонники уверены, что она не может быть одинока. В последнее время Юлия часто выходит в свет. Чаще всего она носит наряды черного цвета.

Для новой фотосессии ей подобрали два элегантных и лаконичных образа. Девушка позировала в топе-бра и юбке макси. Лук дополнили сандалии и золотое колье. Волосы телеведущей были влажными, что придавало еще больше пикантности. Наряд позволил ей подчеркнуть плоский живот.

Затем Барановская примерила черный комбинезон-бюстье с эффектным декольте. Наряд подчеркнул ее талию и округлый бюст. А за счет расклешенных брюк она выглядел выше и стройнее. Девушка принимала разные позы, демонстрируя чувственность и красоту. Поклонники были сражены тем, как она выглядит.

«Юль, какая же ты красивая!», «Наряд бомба. И вы Юля, не менее бомбически выглядите», «Сильная, красивая, счастливая!!!», «Просто восхищаете», «Юлечка! Какая ты красивая!», «Любуемся», «У вас прекрасная фигура, а эти наряды просто топчик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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