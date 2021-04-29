Специальное расследование: новый докфильм о Меган Маркл и принце Гарри выйдет 30 апреля

Discovery+ снял новый докфильм о Меган Маркл и принце Гарри. В Великобритании его премьера состоится 30 апреля. Над картиной работал продюсер Шируотер, который привлек экспертов по языку тела, лингвистике и психологии для того, чтобы проанализировать в том числе интервью пары Опре Уинфри. Они поработали над речью королевской четы, тоном голоса, движениями и выражениями лиц.

Руководитель отдела контента Discovery+ Клэр Лейкок сказала, что это было одно из «самых амбициозных специальных расследований на сегодняшний день». Ее слова цитирует Deadline.

Напомним, что после скандального интервью принц Гарри приезжал в Лондон, чтобы проститься с дедом, принцем Филиппом. Но после похорон поспешил в США к беременной Меган Маркл.

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