Дочь Алексея Панина с сигареткой в зубах зажигательно станцевала под шансон на испанской кухне

Актер Алексей Панин в Instagram разместил провокационный ролик со своей дочерью Нюсей. Как известно, они проживают сейчас в Испании в городке Аликанте.

На кадрах домашнего застолья можно увидеть, как его несовершеннолетняя дочь танцует под песню с воровской тематикой на испанской кухне. Из приемника звучит хит Геннадия Жарова «Крапива». На записи также можно наблюдать пустые тарелки, стоящие в углу кухни. На футболке у Нюси «красуются» ругательства на английском языке.

«Вот такой был вечерок. У меня крутая дочка». Алексей Панин

«Будущая актриса Анна Панина. Только вперед!» «Нюся. Беги от отца. Он только плохому может научить», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что квартира в Аликанте обошлась Панину в 70 тысяч евро. Как отмечал актер, он вообще-то хотел жить в Италии, но, к сожалению, жилье там пока не потянул. Также Панин отмечал, что уже давно готов отказаться от гражданства России. Правда, пока страны Евросоюза не торопятся предоставлять ему свои паспорта.

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