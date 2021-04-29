«Не помню, сколько мне лет»: Волочкова поделилась фото из балетной юности

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram разместила красивый кадр из своей балетной юности. На снимке она еще совсем молоденькая и, надо признать, очень красивая.

«Не помню, сколько мне лет на этом фото. Есть у меня друзья, которые сохраняют архивные фото?» Анастасия Волочкова

Интересно, что по традиции звезда предпочла закрыть комментарии на своей страничке от пользователей. Как известно, каждый раз, как она их открывает на нее обрушивается волна хейта и критики.

Напомним, что Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России. Она начинала карьеру в Мариинском театре в 1994 году. Затем на протяжении пяти лет с 1998 по 2003 год блистала на сцене Большого театра. После 2003 года выступает с разной степенью успеха с сольными проектами. В основном эстрадного характера. Помимо танцевальной карьеры, также пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы.

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