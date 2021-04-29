«Потому что он гламурный»: внучки Буйнова передали привет «Филиппу и жюри шоу «Маска»

Певец Александр Буйнов в Instagram поделился забавным видео, на котором, в том числе, присутствуют его внучки-двойняшки Дарья и Софья. Это дети его дочери Юлии. Музыкант приехал в гости к девочкам и речь зашла о поп-короле отечественной эстрады Филиппе Киркорове.
«Привет, привет, девчушки. Привет, привет, мои хорошие», — сказал Буйнов девочкам, которые сразу же ринулись ему навстречу, как только увидели на горизонте.
«А где Филипп?» — задала вопрос одна из девочек.
«Его со мной нет, но вы можете передать ему привет», — заметил певец.
«Привет. У меня есть три банки блесток. Завидуй мне», — сказала подруга внучек Буйнова.
«Я передаю вам привет и всем, кто сидит в жюри», — заявила в свою очередь внучка Буйнова.
«А мне очень нравится жюри. И Филипп сам. Потому что он гламурный», — сказала вторая из двойняшек.
Напомним, что Филипп Киркоров является председателем жюри шоу «Маска» на канале НТВ. Через несколько дней состоится финал проекта.