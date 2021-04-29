«Потому что он гламурный»: внучки Буйнова передали привет «Филиппу и жюри шоу «Маска»

Сестры-двойняшки, судя по всему, внимательно следят за перипетиями на проекте.

Певец Александр Буйнов в Instagram поделился забавным видео, на котором, в том числе, присутствуют его внучки-двойняшки Дарья и Софья. Это дети его дочери Юлии. Музыкант приехал в гости к девочкам и речь зашла о поп-короле отечественной эстрады Филиппе Киркорове.

«Привет, привет, девчушки. Привет, привет, мои хорошие», — сказал Буйнов девочкам, которые сразу же ринулись ему навстречу, как только увидели на горизонте.

«А где Филипп?» — задала вопрос одна из девочек. «Его со мной нет, но вы можете передать ему привет», — заметил певец. «Привет. У меня есть три банки блесток. Завидуй мне», — сказала подруга внучек Буйнова.

«Я передаю вам привет и всем, кто сидит в жюри», — заявила в свою очередь внучка Буйнова. «А мне очень нравится жюри. И Филипп сам. Потому что он гламурный», — сказала вторая из двойняшек.

Напомним, что Филипп Киркоров является председателем жюри шоу «Маска» на канале НТВ. Через несколько дней состоится финал проекта.

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