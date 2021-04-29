«Желания сбываются!»: Линда похвасталась тортом с голубикой на свой 44-й день рождения

Певица Линда в Instagram показала красивый тортик из голубики, который она, судя по всему, испекла на свой 44-й день рождения. На снимке звезда 90-х годов запечатлена в обычной рубашке, что не очень вяжется с ее «отвязным» образом из прошлого. При этом у певицы, как и прежде, разноцветные волосы.

«Ребята! Это действительно работает! Желания сбываются!» Линда

«С днем рождения! Светлый человек! Пусть мечты сбываются!» «С днем рождения, милая, прекрасная Линда! Спасибо тебе за все! Ты спасла многие души! Желаю тебе счастья, вдохновения, крепкого здоровья всей семье и близким людям твоим! Люби и будь любима! Я очень люблю тебя!» «Линда, будь счастлива и любима», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что широкую известность Линда получила во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым. Правда, им не удалось завершить свою работу на мирной ноте. Позже и Линда, и Фадеев говорили в адрес друг друга малоприятные слова.

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