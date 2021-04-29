Весенние мотивы: Лиза Галкина в серебристом бомбере прогулялась в саду в деревне Грязь

Дочка Примадонны для своих семи лет неплохо разбирается в моде. И уже участвует в дефиле, примеряя наряды Галины Юдашкиной.

Максим Галкин на личной страничке в Instagram делился снимком дочери, на котором малышка предстала в саду в деревне Грязь. Еще до появления двойняшек шоумен вместе с Аллой Пугачевой поселился в замке в Подмосковье. Потом супруги обзавелись наследниками. Лиза и Гарри учатся в первом классе, они бегло говорят по-французски, умеют читать, писать и увлекаются музицированием.

В кадре дочка Примадонна позировала в теплой шапочке с помпоном, модном серебристом бомбере и розовых сапожках с пушистым мехом. Образ получился по-весеннему ярким и уютным. В саду Лиза нашла первую ромашку и залюбовалась этим полевым цветочком. Еще Алла Пугачева, отмечая первое воскресенье весны, говорила о том, что она больше всего любит именно ромашки — за их простоту, чистоту и естественность.

«Мамина принцесса», «Какая же она задорная и веселая девочка», «Копия Аллы — неиссякаемая энергия», «Милашка, наша любимка», «Обожаем Лизу! Эти ее белокурые косички», — пишут фолловеры.

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