Мальдивские каникулы: Плющенко на отдыхе сыграл в хоккей с сыном и Сихарулидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram поделился видео со своего отдыха на Мальдивах. В один из дней фигурист выбрался с семьей на пластиковую арену и примерил коньки. Он сделал несколько пируэтов из фигурного катания, после чего сыграл в хоккей.

Надо отметить, что все собравшиеся аплодировали чемпиону. Взял в руки клюшку и сын Плющенко от продюсера Яны Рудковской, Саша. Кстати, он достаточно неплохо обращается с ней. Также в хоккей сразился давний друг семьи — фигурист Антон Сихарулидзе.

«Открыли сезон на пластиковой арене. Сыграли в хоккей с моим другом Антоном Сихарулидзе и гостями отеля». Евгений Плющенко

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Напомним, что Евгений Плющенко улетел на отдых без своего младшего сына Арсения. Родители малыша посчитали, что перелет ребенку совсем сейчас не нужен. По этому поводу в соцсетях развернулась бурная дискуссия, но Яна Рудковская давала подробные комментарии, почему они так поступили.

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