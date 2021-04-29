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Публичное унижение: Светлана Лобода опубликовала неудачную фотографию Ольги Бузовой

В 2017 году у звезд случился серьезный конфликт.

Публичное унижение: Светлана Лобода опубликовала неудачную фотографию Ольги Бузовой
Светлана Лобода. Фото: Globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в Instagram опубликовала серию фотографий с церемонии награждения Cosmopolitan Man Awards, где она лично вручала престижную награду режиссеру Кириллу Серебренникову.

На одном из снимков исполнительница находится на сцене вместе с ведущей мероприятия певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Причем снимок достаточно неудачный. Бузова на нем сама на себя не похожа. Еще на одной фотографии, как во всяком случае посчитали подписчики Светланы Лободы, она просто вырезала из кадра Ольгу Бузову.

«Фотка с Бузовой? Я отказываюсь в это верить», «Специально неудачное фото Бузовой разместили?» «Все продумано, чтобы Ольгу в очередной раз вывести из себя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Лобода в 2017 году нелестно отозвалась о коллеге и ее фанатах. Она отметила, что творчество Бузовой вызывает у нее неоднозначные эмоции. В то же время она заметила, что певица на сцене всерьез и надолго, потому что в России многие люди не умеют читать, смотреть, думать и искать из-за большой занятости. Именно для таких, как сказала Лобода, и поет Бузова. В ответ певица заявила, что не делит людей по социальному признаку.

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