«Ой какая!»: Настя Каменских в прозрачной блузке и кожаных шортах не скрыла округлости фигуры

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Девушка давно покорила публику не только своим голосом, но и красотой. Долгое время она предпочитала скрывать личную жизнь. Однако о ее романе с напарником Потапом долго ходили слухи. Они подтвердились два года назад, когда влюбленные сыграли свадьбу. Девушка после этого не только стала строить сольную карьеру, но и еще чаще стала радовать поклонников пикантными образами.

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Хоть у Потапа и есть сын от первого брака, многие были уверены, что пара сразу обзаведется общим ребенком. Однако Настя не торопится становиться мамой. Более того, она тщательно следит за фигурой. Недавно певица показала, как преобразилась за последние годы. А на днях артистка отправилась гулять на курорте. Каменских запечатлелась в смелом летнем наряде. Она позировала в кожаных шортах и прозрачной блузке. Девушка засветила бюст в леопардовом лифе и округлые бедра. Образ дополнила черная шляпа.

«Познавая мир, познавать и себя. Благодарна за весь этот опыт», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Настя находится в отличной форме. Другие отметили, что без косметики девушка выглядит словно подросток. Многие одарили ее комплиментами. «Такая зайка», «Красавица», «Вот не зря говорят, что беременна. На всех фотках живот прикрывает. Но выглядит супер. Рада, что все хорошо», «Ой какая!», «Ох и Настя», — прокомментировали пост подписчики. К слову, артистка предпочитает не реагировать на хейтеров и слухи о своем интересном положении.

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