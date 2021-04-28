«Лизе 2,5 года»: Максим Галкин поделился архивной записью с играющей в машинки дочкой

В какой-то момент Лиза потеряла игрушку и стала судорожно ее искать.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился архивными кадрами со своей дочкой Лизой. Девочке тогда было два с половиной годика.

На кадрах Лиза еще совсем маленькая. «А еще у меня машины есть», — говорит девочка.

«Много у тебя машинок. А ты, когда вырастешь купишь себе большую машину?» — задает вопрос дочери жена юмориста Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

В этот момент машинка выпрыгнула из рук Лизы, и она начала судорожно ее искать, буквально мечась по комнате. «А куда она подевалась? Папа. Ты не видел мою машинку?» — спросила Лиза, так и не найдя игрушку.

«Я думаю, что она под кресло упала», — заявил телеведущий, после чего пропажа была, к счастью, найдена.

Напомним, что сейчас детям звезд Лизе и Гарри Галкиным уже семь лет. В прошлом году они пошли в Первую московскую гимназию, где успешно учатся в первом классе.

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