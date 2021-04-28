Словно пантера: Подольская в черном лифе и шифоновых брюках блеснула формами перед Пресняковым

Певица наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах. Она выбрала стильный пляжный наряд для прогулки.

Наталья Подольская не скрывает, что ей нравится роль мамы. Однако она также не может жить без сцены. В прошлом году артистка родила второго сына. Теперь она вместе с мужем Владимиром Пресняковым воспитывает пятилетнего Артемия и шестимесячного Ивана. Сначала девушка жаловалась на усталость и делилась переживаниями из-за фигуры. Однако она не только быстро вернулась в форму, но и стала успешно совмещать работу и материнство.

А недавно Подольская уехала отдыхать на Мальдивы с семьей. Даже малыша Ивана она взяла с собой. Певица старается набраться сил, купается и загорает. При этом она не стала скрывать, что взяла с собой много нарядов и даже каблуки. Недавно артистка отметилась в шелковом платье во время велопрогулки, а на ужин в ресторан она отправилась в топе и многослойной юбке в пол. Теперь Наталья решила продемонстрировать соблазнительный образ перед мужем.

«Работа такая на отдыхе — купаться, загорать и есть. Да, Вов? А еще один работник спит», — сказала она.

Девушка шла по тропинке в черном лифе и шифоновых брюках с разрезами. Наряд позволил ей блеснуть не только бюстом, но и осиной талией. Певица грациозно вышагивала, когда ее снимал Пресняков.

«Скажи что-нибудь», — предложил он, едва найдя слова. «А что сказать? Я впредвкушении туна-стейк», — отметила артистка. «Нет, скажи правду, что мне тебя надо снять в такой красивой юбке или штанах», — заявил Владимир.

Поклонники едва не потеряли дар речи. Многие отметили, что молодая мама находится в отличной форме. «Слов нет», «Наряд крутой», «Ох, у вас фигурка чудесная», «Не верится, что вы только родили», «Это прелестно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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