«Доброе утро!»: Рудковская вслед за Боней похвасталась своим завтраком на Мальдивах

Продюсер отдыхает на райском острове в обществе сына Александра и мужа Евгения Плющенко.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram похвасталась своим завтраком на Мальдивах. В «тарелочке» у звезды можно разглядеть свежевыжатые соки, легкие салаты и экзотические фрукты.

На красивом снимке на фоне океана Яна Рудковская запечатлелась со своим мужем, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, и сыном Сашей. Также с ними на отдыхе находится мама Яны Рудковской, которая, судя по всему, выступила в роли фотографа. Как известно, младшего наследника Арсения семья приняла решение оставить дома.

«Доброе утро!» — кратко подписала она кадр. «Вы очень красивая. И фигурка у вас, как у куколки. Будьте счастливы», «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Молодцы», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее модель Виктория Боня также хвасталась своим «плавучим завтраком» на Мальдивах. В ее рационе питания можно было увидеть роллы, сыры, соки, йогурты и круассаны.

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