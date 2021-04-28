«Ты обязательно сделаешь что-то великое»: Канделаки поздравила сына-красавчика с днем рождения

Телеведущая Тина Канделаки в Instagram очень тепло и нежно поздравила своего сына-красавчика Леонтия с днем рождения. Ему исполнилось 20 лет. Как отметила звезда, ее наследник встречает юбилей с релизом новой песни и она безумно рада этому событию. Это лучшее, что она могла ожидать от собственного ребенка в таком возрасте.

По словам Канделаки, ее сын еще более творческий человек, чем она сама. Она призналась, что никогда не научится петь, а вот ее сын — прекрасный музыкант. Как сказала звезда, Бог послал ей потрясающего сына.

«Я не сомневаюсь, что ты обязательно сделаешь что-то великое. И совершенно неважно, что именно. Куда важнее, что ты — человек больших целей и масштабов, что стало очевидно уже в твой первый большой юбилей: в твои 20 лет. Вперед, мой дорогой! На всех парах!» Тина Канделаки

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Напомним, что своего сына Тина Канделаки родила от первого мужа, бизнесмена Андрея Кондрахина. От него у нее также есть дочь Мелания. Девушка на год старше своего брата.

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