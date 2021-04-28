Роллы, сыры, соки, йогурты, круассаны: что входит в роскошный «плавучий завтрак» Бони на Мальдивах

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня в Instagram похвасталась своим шикарным «плавучим завтраком» на Мальдивах, где она сейчас отдыхает. У нее на «столе» можно увидеть роллы, сыры, йогурты, соки, круассаны.

«Я люблю завтрак в постель, но завтрак в бассейн я люблю еще больше! Ради такого события можно и проснуться пораньше. Мужчины, признавайтесь, вы приносите завтрак в постель своим вторым половинкам? Девочки, приносят ваши любимые или нет?» Виктория Боня

«Фотографии просто магические. Это очень круто и красиво», «Реальная красавица», «Вика, вы последнее время сами на себя не похожи. То ли фотошоп, то ли просто другой стали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктория Боня последние годы проживает в княжестве Монако. Впрочем, в России она также достаточно частый гость, куда приезжает по работе.

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