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Хлюпать по лужам: Лиза Галкина примерила розовые резиновые сапожки, а Гарри — толстовку «дракоши»

Муж Примадонны запечатлел малышей в подмосковном особняке в деревне Грязь. Двойняшки собирались идти на прогулку в сад.

Хлюпать по лужам: Лиза Галкина примерила розовые резиновые сапожки, а Гарри — толстовку «дракоши»
Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин в личном микроблоге в Storeis поделился свежими домашними кадрами, запечатлев семилетних двойняшек Гарри и Лизу в подмосковном особняке в деревне Грязь. Дети Аллы Пугачевой собирались пойти на прогулку в сад. Для этого они оделись по погоде, похваставшись своими обновками. Так, Лиза позировала в костюмчике оттенка припыленной розы, алой ветровке с капюшоном и резиновых сапожках цвета «Барби», а Гарри примерил зеленый костюмчик с толстовкой «дракоша» и стеганую безрукавку, а также лимонные резиновые сапожки. Эта обувь понадобится малышам, чтобы «хлюпать по лужам». К тому же Алла Борисовна не будет волноваться из-за того, что дети промочат ноги.

Дети певицы Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза
Максим Галкин запечатлел двойняшек Гарри и Лизу в обновках в подмосковном особняке в деревне Грязь. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Не так давно двойняшки повеселились на вечеринке у девятилетней Клавдии. Внучка Примадонны с помпой отпраздновала свой день рождения вместе с близкими. Дочка Кристины Орбакайте приходится малышам племянницей. Примечательно, что разница в возрасте у детей незначительная, и Клава старше. В сентябре двойняшкам Примадонны исполнится по восемь лет, и они пойдут во второй класс.

Дети певицы Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза
Лиза позировала в костюмчике оттенка припыленной розы и резиновых сапогах цвета «Барби», а Гарри — в толстовке «дракоши» и в лимонных резиновых сапогах. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Малыши остались в восторге от таких ярких костюмчиков и от сапожек. Теперь любые лужи им не страшны, можно пускать кораблики в ручейках вместе с папой.

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