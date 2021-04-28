«Папа с младшенькой Кларочкой»: Ирина Млодик запечатлела мужа с подросшей наследницей

Жена актера Эммануила Виторгана, Ирина, в Instagram поделилась красивой фотографией, на которой ее муж держит на руках свою младшую дочь Клару, которой в августе этого года исполнится два годика. Пожилой актер, которому уже 81 год, буквально светится от счастья рядом с наследницей, которая за последнее время заметно подросла.

«Папа с младшенькой Кларочкой», — подписала кадр Ирина Млодик. «Кларочка подросла. Нежная и красивая. Папа доволен. Ирина, вы подарили ему замечательных девочек. Будьте здоровы и счастливы. Я очень люблю вашу семью», «Какие очаровательные хвостики. А улыбка одинаковая. Папа и доченька. Это так мило и трогательно. Пусть таких минут будет больше», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что у Эммануила Виторгана и его третьей жены двое общих детей. Кроме Клары, есть еще дочка Этель. Ей в этом году исполнилось три годика. Ранее Эммануил Виторган отмечал, что не исключен вариант, что у него в будущем еще родятся наследники. Во всяком случае он очень сильно этого хочет.

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