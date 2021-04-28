«Как такую можно было оставить?»: Зуева в сексапильном бикини подразнила видом упругой груди

В своем микроблоге Ольга Зуева поделилась свежим пляжным снимком, который тут же перекочевал на фанатские странички модели в Instagram. В кадре экс-возлюбленная Данилы Козловского предстала в крохотном лифе от бикини лежа на полотенце. При этом манекенщица прикрылась козырьком Chanel. Поклонники Зуевой пришли в восторг от ее шикарной фигуры, при всей своей стройности девушка обладает весьма и весьма пышными формами. В частности, Ольга блеснула упругим бюстом, многие и не догадывались, что у модели такое изящное тело.

Не так давно Данила Козловский признался, что со своей теперь уже экс-возлюбленной они больше не пара. При этом Ольга родила от актера дочку Оду Валентину. Большую часть времени модель с ребенком проводит в Штатах. А Данила снимается в кино на родине. Свою семью он видел не часто.

«Чтобы Данила локти кусал?!», «Когда расставание пошло на пользу», «Как такую можно было оставить?!», «Шикарная», «Откуда такие пышные прелести?!», «Все засмотрелись и забыли, куда вообще шли», «Идеальная», — пишут фолловеры.

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