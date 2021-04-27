«Поразительно похожи!»: Рудковская в сиреневом купальнике блеснула фигурой вместе с моложавой с мамой

Яна Рудковская любит хвастаться своей роскошной жизнью. Она живет в особняке с Евгением Плющенко. Недавно в их семье произошло пополнение. Теперь они растят не только сына Сашу, но и малыша Арсения. А ранее продюсер призналась, что вместе с ней живут и ее дети от прошлых отношений: усыновленный Андрей и Николай. Обычно светская львица демонстрирует новые наряды и старинную мебель. А вот своих родных от посторонних глаз она чаще всего оберегает.

Но оказалось, что недавно на Мальдивы Яна улетела не только с мужем и детьми. Компанию ей составила мама Светлана Николаевна, которая является врачом. Как известно, сама блондинка тоже училась в медицинском университете, но не стала работать врачом-дерматологом. На новом фото с курорта Рудковская позировала в сиреневом платье с прозрачным вставками. В купальнике такого же цвета предстала и ее моложавая мама.

«Знакомьтесь, рядом со мной моя мама — Светлана Николаевна Рудковская — кандидат медицинских наук, врач-невролог. Я очень счастлива, что могу брать моих родителей на отдых и дарить им эти незабываемые минуты счастья! Мама специально худела для этой поездки. Ее стимул был — сделать со мной фото в купальниках от моей подруги Натальи Ким! И мы это сделали! Я очень горжусь моей мамой и моей семьей. Папа мой и Женин остались на хозяйстве после прививок, а мама рванула с нами», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились родительницей Яны. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. Однако у них возникли вопросы к сомой знаменитости. Они заподозрили ее в использовании фотошопа. «Шикарные девочки», «Такая нога длинная», «Ноги у Яны мрак получились», «Поразительно похожи», «Зачем фотошопить ноги, такие длинные получаются — некрасиво», «Почему у вас одна нога короче другой?», «Вот фотошопнули! Что с ногами», — прокомментировали пост подписчики.

Рудковская в ответ на критику опубликовала видео. Она решила опровергнуть домыслы, что улучшила свою фигуру в редакторе.

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