Совесть замучила: принц Гарри изменился после поездки в Лондон

Принц Гарри не был в Великобритании больше года. Визит в Лондон был омрачен смертью деда, принца Филиппа. Но надолго задерживаться на родине младший сын принца Чарльза не стал, даже на день рождения бабушки не остался. В США его ждала беременная Меган Маркл.

Экс-дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел рассказал Express, что в Монтесито Гарри вернулся уже совсем другим человеком. По его словам, герцог задумался наконец-то над своими поступками, и его замучила совесть.

«Если Меган уверена в правильности своих поступков, то Гарри в сомнениях. И продолжаться так больше не будет. Ему нужно рассчитать свои шаги наперед», — цитирует издание Баррела.

Напомним, следующий визит принца Гарри в Лондон запланирован на лето. 1 июля там состоится открытие памятника принцессе Диане. В этот день ей исполнилось бы 60 лет.

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