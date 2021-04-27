Дэвид Бекхэм оказался крестным детей звезды «Властелина колец» Лив Тайлер

Актриса и ее наследники поздравили звезду футбола с его новым достижением.

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм оказался крестным отцом детей американской актрисы Лив Тайлер, известной по ролям в фильмах «Армагеддон», «Властелин колец» и «Невероятный Халк». Об этом 43-летняя женщина случай проговорилась в Instagram 26 апреля.

Звезда кино и ее дети — 6-летний Сейлор и 4-летняя Луна — пришли на футбольный матч клуба «Интер Майами», которым владеет Бекхэм. И, когда команда выиграла, мать с малышами отправилась поздравлять Дэвида. От взял мальчика и не девочку на руки, и было заметно, что они совсем не чужие друг другу люди.

«Поздравляем нашего милого крестного отца Дэвида Бекхэма с первой победой «Интер Майами»! Мы так тобой гордимся!» — написала актриса, запечатлев трогательный момент.

Известно, что звезда футбола является давним другом отца малышей — спортивного агента Дейва Гарднера. Они знакомы с 14 лет, и поэтому неудивительно, что один мужчина попросил другого быть крестным его детей. Правда, раньше звезды этого не афишировали.

Добавим, что Тайлер встречается с Гарднером с 2014 года. В 2015-м они обручились, но свадьбу так и не сыграли. Позже актриса перебралась к своему возлюбленному в Лондон, где может видеться и с семьей Бекхемов.

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