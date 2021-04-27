Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят десятилетие совместной жизни 29 апреля. В последнее время эта пара приковывает к себе все больше внимания еще и потому что в будущем именно они станут королем и королевой Великобритании. Когда это произойдет, пока неизвестно. Но, возможно, именно в этот день Елизавета II отметит их особыми знаками.

«Кейт была награждена Большим крестом Королевского Викторианского Ордена в восьмую годовщину свадьбы. 2017 году она была назначена членом Ордена королевской семьи, который вручается женщинам-членам королевской семьи. Поэтому, в десятую годовщину их брака с Уильямом королева, несомненно, высоко оценит все усилия Кейт», — цитирует Express королевского эксперта Ричарда Фицуильяма.

Напомним, что герцоги Кембриджские воспитывают троих детей. Принцу Джорджу в этом году исполнится восемь лет, принцессе Шарлотте — шесть, а принц Луи недавно отметил свое трехлетие.

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