В память о матери: о чем договорились принцы Гарри и Уильям

О том, что между родными братьями, принцами Гарри и Уильяме пробежала черная кошка, известно давно. Даже визит герцога Сассекского в Лондон на похороны деда не сгладил ситуацию. Окончательного примирения между братьями пока нет и в ближайшее время не предвидится. Однако, как пишет Hello!, в одном вопросе братья все-таки пришли к консенсусу.

Уильям и Гарри дали свое общее согласие на то, чтобы свадебное платье принцессы Дианы впервые за 25 лет появилось на публике. В рамках временной выставки Historic Royal Palaces оно будет представлено в Кенсингтонском дворце. Выставка продлится с 3 июня по январь 2022 года.

Напомним, Диана вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году в платье цвета слоновой кости с восьмиметровым шлейфом. Тогда оно стоило 9 тысяч фунтов стерлингов. В 2020-м стоимость наряда составляла уже 151 тысячу (более 15 миллионов рублей).

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