СМИ: Елизавета II откажется от королевских обязанностей

Елизавета II вскоре откажется от королевских обязанностей. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на британского журналиста Питера Ханта. Он считает, что окончательное решение королева примет после того, как принц Чарльз возьмет на себя еще больше обязанностей.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский уже взял на себя работу своего отца — покойного принца Филиппа. В связи с этим Чарльз задумался о том, что пора бы сократить количество членов большой королевской семьи, уменьшив тем самым расходы. Под прицел сразу же попали Меган Маркл и принц Гарри.

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Следующий выход королевы в свет намечен на 1 мая. Она примет участие в сессии парламента. Рядом с ней в этот момент будет находиться сын, принц Чарльз. Именно он занимает первое место в очереди на британский престол.

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