Барановская в черном корсете-бабочке и зауженных брюках отметилась с Эмином на премии

Юлия Барановская к своим 35 годам добилась многого. После расставания с Андреем Аршавиным она сама стала воспитывать троих детей. Это не помешало ей построить карьеру на телевидении. К тому же, девушка ведет разные мероприятия, часто бывает на светских раутах и успевает следить за своей внешностью. Она любит наряжаться. А вот о личной жизни предпочитает рассказывать редко. Она не скрывает, что мечтает сыграть свадьбу.

Накануне Юлия смогла провести вечер без наследников. Она отправилась на премию Cosmopolitan Man Awards. Ведущей церемонии ограждения стала Агата Муцениеце, а вторую часть мероприятия вела Ольга Бузова. В зале за столиками собралось много звезд: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Ида Галич, Любовь Успенская и другие известные персоны. Для выхода в свет Барановская предпочла облачиться в зауженные брюки, рубашку оверсайз с корсетом-бабочкой. Туфли на шпильке и клатч дополнили ее образ.

Если на ковровой дорожке телеведущая была одна, то потом она встретилась с Эмином Агаларовым. Многодетная мама давно дружит с обаятельным певцом. Они стали вместе позировать фотографам, а позже сели за один столик.

Поклонники восхитились элегантностью Юлии. Многие отметили, что она находится в отличной форме. Более того, поклонники радуются, когда видят ее в компании мужчин. «Такая элегантная, милая, очаровательная леди», «Вам очень к лицу открытая широкая улыбка», «Юля! У вас красивая прическа!», «Юлия, вы такая куколка», «С Эмином хорошо смотритесь», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: