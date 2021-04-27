«Мой мальдивианец»: Подольская в бикини цвета «Тиффани» запечатлелась с шестимесячным сыном

Певица поделилась смелыми кадрами с отдыха на Мальдивах. Спустя полгода после родов молодая мама не стесняется показывать свою фигуру.

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Супруги во всем друг друга поддерживают. Порой они даже устраивают совместные выступления, чем радуют поклонников. Также влюбленные разделяют домашние обязанности. Пресняков помогает жене с детьми, если ей нужно уехать. К слову, они воспитывают не только сына Артемия, но и малыша Ивана, которому всего шесть месяцев.

Недавно Подольская отправилась в отпуск. Этот перелет стал первым для ее младшего наследника. Однако на Мальдивах она успевает не только воспитывать детей, но и наслаждаться солнечной погодой. Девушка устраивает велопрогулки, ужинает в ресторанах и нежится в бассейне. На новых кадрах Наталья блеснула фигурой в купальнике цвета «Тиффани» на завязках. Артистка вернулась в форму, поэтому показала подтянутые бедра и плоский живот.

«Я, как дура, набрала каблуков зачем-то. Так соскучилась по ним за беременность. Но здесь они совсем не нужны», — призналась звезда.

Позже жена Преснякова запечатлелась с младшим сыном. Мальчик был в боди. Девушка поцеловала малыша, отдыхая у бассейна.

«Мой мальдивианец», — написала она.

Поклонники умилились нежным кадром. При этом многие отметили, что певица находится в отличной форме. «Видно, как Наталья обожает своих детей! Круто!», «Ему жарко… снимите боди и памперс», «Приятно посмотреть и порадоваться за них», «Сколько счастья на фото», «Ванюшкина мама — огонь», «А лиф-то маловат», «Наталья, вам надо еще девочку!», «Красотка, модельная фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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