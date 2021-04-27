Архивный кадр: как Алла Пугачева выглядела в юности

В Сеть попал уникальный снимок, который был сделан в 1966 году.

В Instagram на фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой, Елизаветы Галкиной, появился уникальный снимок исполнительницы, который датирован 1966 годом. Тогда будущей примадонне отечественной эстрады было всего 17 лет.

Надо признать, что Алла Борисовна на фотографии с трудом узнаваема. При этом она выглядит просто невероятной красоткой, которой уже через какое-то время будут восторгаться во всем Советском Союзе.

«Хорошенькая, а главное, что вся натуральная», «Обычная девчонка, которая еще не знает, кем станет», «Какая красота и нежность», «Какая прелесть. У Лизочки такой же взгляд», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева – одна из самых известных российских певиц последних нескольких десятилетий. Ей уже 72 года. У звезды по-прежнему огромная армия поклонников по всей стране.

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