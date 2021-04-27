«Все вопросы к ее родственникам»: близкий друг Светланы Светличной прокомментировал новость о госпитализации актрисы

После того, как во вторник, 27 апреля стало известно о госпитализации исполнительницы главной роли в фильме «Бриллиантовая рука» Светланы Светличной поклонники знаменитости стали переживать за кумира. Они предположили, что артистку побеспокоил старый недуг. Напомним, ранее актрису уже увозили с подозрением на инсульт. Однако позже Светличная опровергла опасную болезнь.

Teleprogramma.pro обратилась к близкому другу заслуженной артистки РСФСР, чтобы выяснить состояние здоровья Светланы Афанасьевны. Однако звезда кинокартин «9 рота», «С.С.Д.» и «Русалка» — Иван Николаев — в гневном тоне отметил, что не собирается обсуждать здоровье Светличной.

«Я не комментирую состояние Светланы Афанасьевны. Она хорошо себя чувствует, все в порядке», — выпалил актер.

Однако из слов Николаева стало понятно, что артистка поддерживает связь с родственниками. Напомним, ранее у Светличной был длительный конфликт с сыном Алексеем, его женой и дочерью. Позже Светлана Афанасьевна все же решила наладить отношения с родственниками и даже собиралась переехать в другой район Москвы, чтобы быть ближе к внучке Маше.

«Я не имею права давать таких комментариев. Все вопросы к ее родственникам, с которыми она помирилась, наладила отношения», — добавил Николаев.

Напомним, молодому актеру приписывают роман с 80-летней актрисой. Сам Николаев отрицает это, настаивая на том, что у них со Светличной исключительно дружеские и профессиональные отношения.

Справка Teleprogramma.pro

Иван Николаев — российский актер, близкий друг Светланы Светличной.

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