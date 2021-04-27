Наташа Королева в сверкающем жакете устроила танцы под живое выступление Стаса Михайлова

Певица поделилась кадрами с вечеринки, на которой смогла развеяться с подругами.

Наташа Королева всегда славилась своим легким нравом и позитивному отношению к жизни.

27 апреля Королева не забыла поздравить с днем рождения Стаса Михайлова. Она решила поделиться кадрами, сделанными в ресторане «Ветерок», где проходила вечеринка. Тогда певица была облачена в черное платье по фигуре и сверкающий жакет с разрезами для рук. Она танцевала с подругами под живое пение Михайлова. Артистка веселилась, подмигивая и посылая коллеге воздушные поцелуи. В это время певец исполнял свой хит «Девочка лето».

«Стас, с днем рождения и с премьерой очень красивой песни „Код Давинчи“! Мы, все твои фанатки, желаем тебе творческого вдохновения, а твоя муза Инна Михайлова стимулировала для создания классных и любимый народом песен!» — написала Наташа.

Поклонники отметили, что жена Глушко украшает любое мероприятие. Многие не стали скрывать, что завидуют тому, что для нее пел сам Стас. «Круто! Такие классные», «Обожаемый всеми Стас Михайлов», «Наташа правда украшение, забава, настроение, восхищение», «Наташа, как всегда, классная и песня хорошая, веселая, заводная», «Фанатики на втором плане: рука — лицо!», «Душевные танцы», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что певицу исполнилось 52 года.

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