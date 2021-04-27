Жена Исаева из «Уральских пельменей» в кожаных штанах сверкнула шикарной фигурой в картинной галерее

Жена юмориста из «Уральских пельменей» Сергея Исаева, Ирина, в Instagram опубликовала серию фотографий из картинной галереи в Екатеринбурге. На снимках она запечатлена в красивых кожаных шортах и блузке. Ирина красиво позирует неизвестному фотографу.

«Красивая Иришка. Глаз невозможно оторвать», «Девушка, вы словно огонь и шик», «Просто невероятная», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Исаев вместе со своей женой с 2009 года. У пары подрастают два сына — Савелий и Елисей.

Ранее Ирина Исаева рассказывала, что познакомилась со своим будущим мужем в обычном свердловском пабе. Сергей в какой-то момент подошел к ней, и она его даже не узнала, хотя слышала о команде «Уральские пельмени». Как отмечала Ирина Исаева, юморист стал за ней красиво ухаживать, и она достаточно быстро поняла, что это именно тот человек, с которым она хочет связать свою дальнейшую жизнь.

Смотрите также: