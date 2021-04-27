«Глазами мужа»: Илана Юрьева в купальнике позировала для любимого в бассейне на Мальдивах

Звезда «Уральских пельменей» отдыхает со своей семьей на райском острове.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram поделилась фотографиями со своего отдыха на Мальдивах. На райский остров она отправилась несколько дней назад вместе со своим мужем, бизнесменом Дмитрием Дылдиным, и дочкой Дианой. На снимке Юрьева запечатлена в купальнике. Она красиво выныривает из бассейна, показывая свою точеную фигуру.

«Глазами мужа. Всем сладких снов. Всем любви». Илана Юрьева

«Приятного вам отдыха», «Какая вы умница, что не стрижете волосы себе и дочке. Это такое богатство», «Какая красота! Вы просто великолепны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что после ухода из «Уральских пельменей» Юлии Михалковой Илана Юрьева стала женским лидером коллектива. Именно на ней сейчас основная нагрузка в номерах, где требуется присутствие прекрасной половины юмористической команды.

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