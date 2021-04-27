«А что за пятнышко на бедре?»: Мерьем Узерли в лазурном купальнике блеснула прелестями

Мерьем Узерли в январе во второй раз стала мамой: у нее есть старшая дочка Лара и малышка Лили, которой всего три месяца. Отца ребенка актриса из турецкого сериала «Великолепный век» тщательно скрывает от поклонников. Со своим экс-возлюбленным, от которого Мерьем родила старшую дочь, она рассталась еще будучи беременной.

На одном из памятных летних фото Мерьем Узерли предстала на лазурном берегу в соблазнительном бикини. Актриса «случайно» засветила шикарный бюст и тонкую талию, однако, поклонники обратили внимание на маленькое пятнышко на бедре Мерьем, посчитав, что это родинка в форме сердца.

«Сулейман бы схватил фиолетовый платок», «Какая чувственная», «Вот вам и хасеки Хюррем султан», «Вот чем она влюбила в себя султана», «Самая любимая наложница падишаха», «Какая стройная и все формы при ней», «А что за пятнышко на бедре?!», «Очаровашка», «Султан бы не устоял», — пишут фолловеры.

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