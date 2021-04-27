Карпович в босоножках и белом летнем платье появилась в обществе Прилучного на премьере фильма

Актриса и звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович появилась в обществе своего любимого мужчины, «мажора» Павла Прилучного, на премьере фильма «Девятаев», где он сыграл главную роль, в московском кинотеатре «Поклонка». Картину снял режиссер Тимур Бекмамбетов.

Интересно, что на красной дорожке в отличие от некоторых звезд Мирослава Карпович предпочла не светиться. Но журналистам удалось заснять парочку вместе. При достаточно холодной погоде в Москве звезда «Папиных дочек» оделась очень легко. На ней можно было увидеть босоножки и белое летнее платье.

В свою очередь Павел Прилучный облачился на премьеру во все черное. Он выглядел строго и невозмутимо, стараясь не проявлять эмоций на публике, однако все время держался рядом со своей любимой девушкой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе с лета прошлого года. Актер закрутил роман с коллегой вскоре после расставания с женой, актрисой Агатой Муцениеце, которая подарила ему двух детей.

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