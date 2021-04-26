Есть свои догадки: Стас Пьеха назвал конкретные имена оставшихся участников «Маски»

Это лишь предположения певца, но он в них уверен.

Teleprogramma.pro побеседовала с выбывшим из «Маски» Стасом Пьехой (он оказался в костюме Неваляшки, который назвал весьма неудобным) и спросила у него, кого из артистов он подозревает в участии под оставшимися масками. 40-летний выпускник «Фабрики звезд» не стал жеманиться и назвал конкретные имена.

По словам бывшего Неваляшки, Заяц – это шоумен Тимур Батрутдинов, а Крокодил — 25-летний певец Jony. Последнего, кстати, Пьеха очень любит за красивый тембр и владение голосом. В Ламе Стас расслышал оперного певца и заявил, что это муж Анны Нетребко, Юсиф Эйвазов.

При этом бывший участник подчеркнул, что с оставшимися масками за кулисами он не пересекался и не видел их лиц. Свои предположения он строит только на услышанных голосах. Лишь с участницей под личиной Змеи Стас однажды встретился на выходе из студии.

«Мы шли к машинам и рядом оказалась девушка. Вполне понятно, что из костюма Змеи, так как она у нас осталась одна. Мы друг другу помахали, дали «пять» и разошлись. Я знал, кто есть Змея, знала ли она меня – не знаю», — рассказал Пьеха.

По его словам, под элегантной чешуей должна оказаться хорошо поющая Юля Паршута. Однако, вдруг певец ошибся? В «Маске» уже были случаи, когда зрители и жюри были уверены в одном человеке, а из костюма неожиданно появлялся другой.

Смотрите также: