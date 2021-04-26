Тряхнула стариной: после «Оскара» 74-летняя Гленн Клоуз показала энергичный танец ягодиц

Многие американские зрители в соцсетях называют прошедшую 25 апреля церемонию вручения кинопремии «Оскар» скучной. Однако в ней все-таки был момент, который удивил и раззадорил публику. После завершения телетрансляции награждения, на канале ABC вышла передача, в который собравшимся звездам устроили музыкальную викторину о песнях, номинированных на «Оскар». Неожиданно для всех настоящей сенсацией этого вечера стала 74-летняя Гленн Клоуз, которая показала, что есть еще порох в пороховницах.

Звезде фильмов «Роковое влечение», «Опасные связи» и «101 далматинец» загадали трек Da Butt группы Experience Unlimited 1988 года. И оказалось, что возрастная актриса прекрасно с ним знакома. Она сразу отгадала песню и назвала трагедией то, что фильм School Daze, в котором она звучала, был пропущен «Оскаром». А затем женщина встала и привела всех собравшихся в восторг своим исполнением танца под эту композицию, показанного в картине. А танец этот предполагает энергичные движения ягодицами, чтобы вы понимали, в чем соль.

Отрывок из передачи и пляшущей Клоуз быстро стал вирусным в Сети, разлетевшись по Twitter и YouTube. Артистка мигом получила новую волну популярности, хоть и не выиграла «Оскар» в этом году.

Добавим, что Гленн побила рекорд, как актриса с наибольшим количеством номинаций на «Оскар», оставшихся без побед. За свою карьеру она уже 8 раз стояла в шаге от заветной статуэтки, но так ее и не получила. Зато женщина в свои годы неплохо танцует, стоит признать.

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