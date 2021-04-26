Сократить расходы: принц Чарльз планирует исключить Меган и Гарри из королевской семьи

После смерти герцога Эдинбургского принц Уэльский взял на себя его обязанности в семье.

Принца Филиппа похоронили 17 апреля. Спустя неделю после этого его старший сын принц Чарльз взял на себя его обязанности в королевской семье и решил помогать королеве. Первое, что планирует сделать принц Уэльский – исключить Меган и Гарри из состава королевской семьи. Сделать это он хочет, чтобы сократить расходы. Об этом рассказала королевский биограф Анджела Левин.

«Я предполагаю, что это может произойти, когда Гарри и Меган исключат из королевской семьи», — цитирует Левин 7News.com.

Напомним, что в апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали строить новую жизнь в США. У них было время на раздумья, но в феврале пара направила в Букингемский дворец официальное письмо, в котором подтвердила свои намерения.

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