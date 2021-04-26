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Кем работала Елизавета II во время Второй Мировой войны

Королева служила в вооруженных силах Великобритании.

Кем работала Елизавета II во время Второй Мировой войны
Елизавета II (2009 год). Фото: Global Look Press

На прошлой неделе Елизавета II отметила свой 95-й день рождения. Почти 70 из них она является королевой Великобритании. На сегодняшний день она является единственным представителем монархии, кто служил во время Второй Мировой войны.

Тогда еще принцесса Елизавета работала механиком. Geo.tv опубликовал подтверждающее фото, на котором будущая королева запечатлена в рабочей форме возле автомобиля.

Напомним, накануне своего дня рождения Елизавета II похоронила мужа, принца Филиппа, который умер 9 апреля. До своего дня столетнего юбилея монарх не дожил всего два месяца. Спустя четыре дня после его кончины королева приступила к работе. Следующее ее появление на публике запланировано на 11 мая. В этот день Елизавета примет участие в открытии парламента.

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