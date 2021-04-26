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«Вы удивительная!»: Анастасия Спиридонова – победительница пятого сезона шоу «Точь-в-точь»

В тройке лидеров – Анастасия Макеева и Дарья Антонюк.

«Вы удивительная!»: Анастасия Спиридонова – победительница пятого сезона шоу «Точь-в-точь»
Анастасия Спиридонова. Фото: instagram.com/nastena_spiridonova

Победительнией пятого сезона шоу «Точь-в-точь» на Первом канале стала Анастасия Спиридонова. В финале она перевоплотилась в Арету Франклин и в очередной раз впечатлила членов жюри.

«Вы удивительная! Вы настолько вокально оснащены невероятным голосом по всему диапазону. Вы настолько чувствуете стиль», — сказала Хибла Герзмава.

Арета Франклин и Анастасия Спиридонова
Арета Франклин и Анастасия Спиридонова. Скриншот: youtube.com/Шоу на Первом

Напомним, во время проекта Спиридонова примеряла на себя образы Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой и других звезд.

 «Хочу поблагодарить Первый канал за эту уникальную возможность поучаствовать в этом ярком путешествии для всех нас. Для всех, кто стоит на сцене и для всех тех, кто работал за кулисами», — сказала Спиридонова.

Турнирная таблица "Точь-в-точь"
Итоговая таблица «Точь-в-точь». Скриншот: youtube.com/Шоу на Первом

Второе и третье места заняли Анастасия Макеева и Дарья Антонюк.

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«Точь-в-точь»Анастасия СпиридоноваМаксим Галкин