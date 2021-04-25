«Змеиная пластика»: Юлия Паршута показала сексуальные изгибы в корсетном топе с непростительно глубоким декольте

Исполнительница Юля Паршута опубликовала на своей страничке в Сети свежее фото. Примечательно, что наряд артистки не скрыл всех прелестей знаменитости.

Юлия встала в эффектную позу. Паршута красиво изогнула тонкий стан. Так грудь артистки показалась фантам еще больше. Певица надела кипенно-белый корсет, а сверху натянула майку с длинными рукавами. Вот только заканчивалось изделие прямо на пышном бюсте Юлии.

Правильно подобранная одежда подчеркнула достоинства фигуры Паршуты. Кстати, к такому эффектному верху Юлия предпочла более спокойный низ. Артистка надела обтягивающие джинсы черного цвета.

Поклонники Паршуты были поражены грацией красотки и ее наливной грудью. Они оставили слова восхищения в комментариях под фото.

«Отпадная фотка!», «Шальная императрица», «Юля, Вы прекрасны и душой, и телом», «Ох, змейка. Как Вы нас удивляете», «А поза какая!», «Юлька, змеиная пластика нравится твоя», «Что ты со мной делаешь?!»

Напомним, недавно Юлия признавалась, что хочет поэкспериментировать над внешностью. Блондинка хотела вернуть свой родной каштановый цвет или сделать каре.

Многие зрители подозревают, что Паршута участвует в шоу «Маска» на НТВ, выступая под маской Змеи, именно поэтому некоторые отмечают в ее поведении «змеиную пластику».

Смотрите также: