«Просто дистрофик»: Оксана Самойлова пожаловалась на внешний вид

Модель призналась, что похудела на четыре килограмма.

В одной из недавних Stories личного микроблога жены шоумена Джигана — Оксаны Самойловой — появилось видеообращение знаменитости к своим поклонникам. Примечательно, что многодетная мамочка решила поделиться неприятными для нее моментами жизни.

Многие подписчики Самойловой уверены, что Оксана не знает проблем. Любимый муж дарит ей самые дорогие в мире автомобили, дети радуют спортивными победами, а заграницей модель бывает чаще, чем дома. Однако даже у такой счастливицы бывают серые дни.

Так, недавно Оксана узнала, что похудела на четыре килограмма. Девушка считает себя слишком худой. Ранее она заявляла, что такой комплекс во многом сформировался из-за упреков матери.

«Как такое возможно? Короче вот эти штаны мне были практически в обтяжку, чтобы вы понимали. Буквально несколько дней назад. Это что будет-то вообще, а? Я просто дистрофик! Это жесть!», — ужаснулась Оксана.

Напомним, недавно Самойлова организовала вечеринку для тех, кто любит ее косметический бренд. Оксана, несмотря на оценки недоброжелателей, продолжает развивать свой бьюти-бизнес.

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