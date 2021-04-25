Королевские надежды: Елизавета II верит в то, что вражда в семье закончится

Мир в большой королевской семье, по мнению монарха, после интервью Меган и Гарри Опре Уинфри все же наступит.

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали больше интервью Опре Уинфри, в котором обвинили дворец в расизме. Елизавета II обещала провести расследование, а принц Уильям спустя несколько дней заверил, что в их семье нет расизма.

Спустя буквально месяц принц Гарри был вынужден прилететь в Лондон, чтобы попрощаться с дедом, принцем Филиппом. По словам инсайдеров, в этот период он дважды разговаривал с королевой. Затем его видели в компании Уильяма и Кейт, когда все трое возвращались с похорон. Королева же надеется, что в скоро времени мир в их большой семье все наступит.

«Она пережила такой трудный год, поэтому надеется, что в скором времени все будет хорошо», — цитирует инсайдера People.

Напомним, что следующий визит принца Гарри в Великобританию ожидается в конце июня. 1 июля в Лондоне будет открыт памятник принцессе Диане.

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