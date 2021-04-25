Королева в ярости: принц Чарльз был бы рад отречению Елизаветы II от престола

Несмотря на преклонный возраст, Елизавета II продолжает активно работать и, по словам королевских экспертов, в ближайшее время не планирует отрекаться от престола. Эта новость не очень нравится принцу Чарльзу, который является первым в очереди на трон. Хотя раньше, по слухам, Елизавета утверждала, что если доживет до 95-летия, то откажется от своих обязанностей и будет отдыхать.

Тем не менее, любые напоминания Елизавете о том, что принц Чарльз рвется к власти, очень выводят ее из себя. Об этом говорит королевский эксперт Робин Джобсон. Первый скандал, касающийся этой темы, произошел еще в 1998 году. Тогда принц Чарльз уверял, что не знает, кто мог распустить такие слухи, но пообещал провести расследование. Об этом пишет Express.

Ранее стало известно, что большинство британцев, согласно проведенному опросу, хотя видеть своим королем принца Уильяма, который сейчас занимает второе место в очереди на престол.

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