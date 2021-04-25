Камилла или Кейт: кого назвали будущей королевой Великобритании

Несколько дней назад Елизавета II отметила свое 95-летие. Пока она, даже несмотря на смерть мужа, активно работает и не планирует уходить с престола. Но королевские эксперты все чаще задумываются над тем, кто станет следующим королем Великобритании.

Первым в очереди стоит старший сын Елизаветы II и покойного принца Филиппа – 72-летний принц Чарльз. В случае, если он станет королем, то его супруга Камилла Паркер-Боулз, по логике, должна стать королевой-консортом. Однако еще в начале 2020 года в Кларенс-Хаус отметили, что герцогиня Корнуолльская останется принцессой-консортом.

А вот Кейт Миддлтон будет королевой после того, как королем Великобритании станет ее муж, принц Уильям. Последний опрос в стране показал, что большинство британцев именно его хотят видеть своим королем. Такого мнения придерживается и дядя Кейт Миддлтон – Гари Голдсмит. Он считает, что Кейт и Уильям проделали достаточно большую работу за все эти годы и смогут полноценно служить народу. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, 29 апреля герцоги Кембриджские отметят десятилетие совместной жизни. У них подрастают трое детей – семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому на днях исполнилось три года.

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