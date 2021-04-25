«Фото без фильтров»: Ольга Бузова поделилась «честным» снимком

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице свежее фото с гастролей. Примечательно, что безобидный кадр в Барнауле стал причиной обвинений артистки в использовании фотошопа.

Ольга в черной кофточке с открытыми плечами, джинсах-скинни и белых ботинках на рифленой подошве прогулялась по улицам Барнаула, а потом запечатлела понравившийся город.

«Фото без фильтров. Вы понимаете, почему я так люблю закаты? Каждый раз — особенный и красивый. Барнаул, ты прекрасен», — написала Бузова.

В ответ Ольга получила негативные комментарии от подписчиков. Оказалось, не все были согласны со знаменитостью. Поклонники Бузовой смогли разглядеть следы фотошопа на снимке яркого заката.

«Без фильтров, но с кучей фотошопа», «Не, ну круто, но от фотошопа черты лица размытые!», «Зато фотошоп есть», «Фотошоп все испортил», — написали недоброжелатели Ольги.

Однако были и те, кто осталася довольным кадром. Некоторые фанаты Бузовой признали артистку одной из самых красивых российских знаменитостей:

«Ты прекрасна», «Ольга, офигенное фото!», «Красотка, а закат невероятный», «Крашиха», «Великолепная», «На этом красивом фото дело совсем не в закате, а в красотище одной девушки».

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