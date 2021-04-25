Цветовые акценты: Анна Калашникова в сопровождении молодого бизнесмена выгуляла изумрудное платье в пол и сумочку Dolce&Gabbana

Модель давно не появлялась на публике со своим новым бойфрендом.

Телеведущая Анна Калашникова разместила в своем аккаунте свежие фото в малахитовом платье с открытыми плечами. Примечательно, что на снимках запечатлелся и молодой человек знаменитости.

Поклонники Анны уже успели немного поволноваться за модель. Отсутствие совместных фото с любимым послужило для них основанием, чтобы переживать за кумира. Однако Калашникова развеяла сомнения фанатов, когда опубликовал новые кадры.

Модель показала, что счастлива в отношениях с бизнесменом Иваном Семеновым. В приталенном платье в пол цвета изумруда Анна посетила один из самых дорогих столичных ресторанов. Калашникова дополнила наряд молочной сумочкой на ремешке с золотой монограммой Dolce&Gabbana, длинными серьгами с крупным камнем в тон платью и туфлями с открытом мысом цвета благородного металла.

Спутник Анны выбрал для вечера в компании дамы своего сердца ярко-синие брюки прямого кроя, бархатные мокасины на несколько тонов темнее брюк, белую рубашку, а сверху накинул джемпер в цвет обуви.

Успокоенные поклонники восхитились парой. Они оставили слова умиления в комментариях под фото:

«Фигурка потрясающая! Платье Вам идет», «С любимым человеком! Анна, Вы великолепно выглядите!», «Как всегда, неотразимы!».

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